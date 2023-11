Obbligo di disputare una gara con la Curva Fiesole chiusa. Questa è la decisione del Giudice Sportivo a seguito dei cori di discriminazione razziale che i tifosi della Fiorentina hanno intonato nei confronti di alcuni giocatori della Juventus, da Moise Kean a Weston McKennie passando per Dusan Vlahovic, nel corso del match di domenica al Franchi. Pena sospesa per il periodo di un anno "ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".

Tra le altre sanzioni, si segnala una multa di 5mila euro per l'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". L'espulsione rimediata contro l'Inter costa un turno di squalifica all'atalantino Rafael Toloi. Squalificato per un turno anche lo juventino Adrien Rabiot, oltre a Christian Kabasele dell'Udinese. Entra in diffida il difensore della Juventus Federico Gatti, prima sanzione per Denzel Dumfries.