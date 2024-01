"Credo che la lotta scudetto si risolverà alla fine.Entrambe le squadre hanno fatto vedere ottime cose grazie ai giocatori e ai tecnici - dice l'ex interista Fabio Galante ai microfoni di TMW su Inter e Juventus -. I nerazzurri stanno giocando molto bene, certo che sono i favoriti ma la strada è ancora lunga. Se serve un altro attaccante? Numericamente no, credo che anche Sanchez e Arnautovic faranno vedere il loro valore nel girone di ritorno. Quanto a Buchanan mi incuriosisce, Marotta, Ausilio e Baccin sbagliano poco. E sono contento per Frattesi, bene anche per Spalletti per la Nazionale".