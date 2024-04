"L'Inter ha dimostrato di meritarsi il primo posto". Ne è sicuro Flavio Roma, ex portiere di Monaco e Milan, raggiunto da TMW al Padel Best Expo di Montecarlo al Grimaldi Forum: "Il Milan? Me lo aspettavo così, conoscendolo un po' da dentro, la classifica ci sta ed è giustissima - ribadisce -. Anche se l'Inter è un po' troppo forte, sennò poteva anche lottare per lo scudetto. Dietro un po' la sorpresa è il Napoli da cui ovviamente ci aspettavamo un po' di più visto la vittoria dello scudetto. Comunque dietro, le varie Roma, Napoli e Bologna sono tutte al posto giusto".

A livello estetico quale squadra ti ha affascinato di più?

"Dirlo ora sembra facile, però mi piace vedere il Bologna, il Milan che fa sempre gare interessanti, l'Inter, e adeso la Roma con De Rossi".

Un calciatore del campionato francese da consigliare alla Serie A?

"Khephren Thuram nel settore giovanile del Monaco aveva già mostrato qualità, l'ho visto da vicino. Ora gioca ad alto livello e può essere un giocatore sicuramente interessante".