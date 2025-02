Reduce da tre sconfitte consecutive, la Fiorentina cerca una vittoria nel match di venerdì sera contro il Lecce per provare a risollevarsi. Il tecnico viola Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa, difendendo i suoi uomini dalle critiche piovute nelle ultime settimane: "Bisogna capire che non è che arrivano i nuovi, li metti dentro e tutto funziona: ci vuole tempo, lavoro nella settimana e pazienza per inserirli. Stiamo indubbiamente riscontrando delle difficoltà, è un dato oggettivo. Però fino a 20 giorni fa avevamo vinto 3-0 con l'Inter e sembrava tutto rose e fiori. Mi pare che ci siano critiche e pessimismo esagerati nei confronti della squadra, che negli ultimi 5 anni non è mai stata sesta alla 26^ giornata, o mai ha avuto numeri difensivi del genere. Questa negatività... Le critiche le accettiamo, non dico che c'è da fare festa, ma bisogna prendere tutto: il percorso che stiamo facendo e dove potremmo arrivare. È un peccato buttare via tutto senza guardare alle cose positive".

Ma Palladino si sente lasciato solo dalla società? "Macché solo! Ero a pranzo con Daniele Pradè fino a mezz'ora fa. Siamo tutti sulla stessa barca, anche voi. Se la Fiorentina va male, vanno male tutti. Col direttore c'è stima, dialogo e amicizia. Se non ci volete credere, che dobbiamo fare, venire insieme qua? Io vi giuro che con la società c'è grande stima. Se poi i risultati non arrivano è giusto che sia criticato l'allenatore e la società faccia le proprie valutazioni".