Dopo quanto accaduto un mese fa, c'era da attendersi una serata farsa. E infati la finale della Supercoppa di Turchia è terminata nel peggiore dei modi. Il Galatasaray segna con Mauro Icardi dopo appena 49 secondi, ma l'epilogo diventa surreale perché il Fenerbahce, che ha schierato l'U19 dopo gli incidenti di Trebisonda che avevano incrinato tantissimo i rapporti con la federazione, esce dal campo dopo 3 minuti. Il Galatasaray si è già proclamato campione dell'edizione del centenario e ha festeggiato come se avesse vinto la partita al termine di 90 minuti di battaglia. Una farsa dietro l'altra, insomma. Pessima immagine fornita dal calcio turco agli occhi internazionali di FIFA e UEFA. Galatasaray che, tra l'altro, sta giocando in questi minuti una partitella in famiglia.