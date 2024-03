La Polonia elimina il Galles e va agli Europei: decisivi i calci di rigore dopo 120 minuti di equilibrio, terminati senza gol. Decisivo per i polacchi il portiere Szczesny, che para il decimo rigore a James mentre in precedenza avevano segnato tutti i designati al tiro dei calci dal dischetto. Nel pomeriggio la Georgia era entrata nella storia entrando per la prima volta nella sua storia in una fase a gironi dell'Europe. Lo ha fatto eliminando la Grecia ai calci di rigore dopo che i 120' si erano chiusi sullo 0-0 proprio come nell'altra sfida.

Di seguito, dunque, il quadro completo dei gironi di Euro 2024:

GRUPPO A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GRUPPO B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

GRUPPO C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GRUPPO D

Polonia

Olanda

Austria

Francia

GRUPPO E

Belgio

Slovacchia

Romania

Ucraina

GRUPPO F

Turchia

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca