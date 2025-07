Nel corso della sua intervista con Cronache di Basket, Amedeo Della Valle, guardia della Pallacanestro Brescia vice-campione d'Italia, ha parlato della sua amicizia di lungo corso con Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter: "Qualche mese fa sono andato a trovare il nostro primo messaggio sulla chat di Instagram: sembravamo due ragazzini. Mi aveva scritto: 'Oh, grande! Mi raccomando stasera'. E io gli avevo risposto: 'Dai dai, ce la facciamo'.

Della Valle prosegue nel suo racconto: "Siamo diventati molto amici perché veniamo da due città molto piccole, siamo entrambi molto legati alla famiglia e al basket. Io non ero così legato al calcio e all'Inter ma lo sono diventato di sponda". Infine, non esita a definire Bastoni "un bell'amico e una brava persona, e lo si vede in campo".