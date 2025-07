La 'Finalissima', il match tra i campioni d'Europa e i vincitori della Copa America, che vedrà opposte la Spagna e l'Argentina di Lautaro Martinez, verrà disputato a fine marzo. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, specificando che i presidenti delle rispettive federazioni, Rafael Louzan e Claudio Tapia, hanno raggiunto un accordo. La gara verrà giocata nella finestra tra il 26 e il 31 marzo, il periodo in cui sono in programma i playoff di qualificazione al Mondiale 2026, a patto che la Roja non sia impegnata nello spareggio. L'Albiceleste invece ha già ottenuto il pass per la Coppa del Mondo.

La partita, così come avvenuto nel 2022 quando la Seleccion schiantò l'Italia con un secco 3-0, potrebbe giocarsi nuovamente a Londra, ma sul tavolo ci sono anche le ipotesi Qatar e Arabia Saudita, il paese che finora ha manifestato il maggiore interesse.