"La Serie A sta cercando di rimanere vicina ai propri tifosi. E lo ha fatto tra gli altri anche con questo centro VAR tanto discusso in queste ore, ma è un elemento di logica e di analisi che ci appartiene e che continuiamo a supportare, bisogna dare il massimo del supporto agli arbitri". Le parole sono dell'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intercettato in occasione dell'evento Panini: "Abbiamo la fortuna di vedere un campionato sempre più interessante rispetto ai campionati stranieri in cui vince sempre lo stesso", ha poi concluso.