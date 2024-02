Interpellato dai colleghi di Radio Serie A-RDS, Serse Cosmi si è soffermato sullo strapotere nerazzurro nel derby d'Italia: "L’Inter contro la Juventus ha confermato quello che si dice di questa squadra: squadra forte in tutti i reparti. Il centrocampo è straordinario. Quattro giocatori che ha l’Inter a livello europeo diventano determinanti, hanno acquisito una capacità fisica, tecnica, di cambi fatti da una grandissima qualità di gioco. Se il centrocampo dell’Inter si esprime così come fatto durante la prima parte di stagione e con la Juventus diventa dura per tutti".