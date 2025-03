Oggi, a partire dalle 15, saranno messi in vendita i biglietti per Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia, in programma il prossimo 23 aprile, alle 21, ovviamente a San Siro. I tifosi potranno acquistare i tagliandi sul sito inter.it/biglietti, quando prenderà il via la prima fase di vendita dedicata agli Abbonati alla stagione 24/25, con la possibilità di confermare il proprio posto. A seguire le altre fasi, dedicate a Soci Inter Club, possessori di tessera Siamo Noi.

FASE 1 – Conferma posto Abbonati Serie A 24-25 | Solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 15:00 di giovedì 20 marzo e fino alla mezzanotte di lunedì 24 marzo, tutti gli abbonati Serie A 24-25 – ad eccezione del secondo anello blu, storicamente riservato alla tifoseria avversaria – potranno confermare il proprio posto di campionato.

Dalle 12:00 alla mezzanotte di martedì 25 marzo, tutti gli abbonati di secondo anello blu potranno scegliere un qualsiasi altro posto tra quelli disponibili, alle stesse condizioni della conferma posto.

Si ricorda che tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 2 – Vendita riservata Abbonati PLUS Serie A 24-25 e soci Inter Club | Solo online su inter.it/tickets

Mercoledì 26 e giovedì 27 marzo saranno le giornate dedicate alla vendita anticipata per gli abbonati PLUS Serie A 24-25 e i soci Inter Club.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 26 marzo, tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti, fino alla mezzanotte del giorno successivo.

Dalle ore 12:00 di giovedì 27 marzo si aggiungeranno anche i soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – fino alla mezzanotte dello stesso giorno.

FASE 3 – Vendita riservata possessori Siamo Noi | Solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 12:00 di venerdì 28 marzo, la vendita sarà dedicata ai possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 20/03/2025.

VENDITA LIBERA | Online su inter.it/tickets

La vendita libera degli eventuali tagliandi residui avrà il via alle ore 12:00 di lunedì 31 marzo, solo online su inter.it/tickets.

Da martedì 1° aprile, salvo esaurimento, i biglietti saranno in vendita anche presso il punto vendita Inter Store Castello e i punti vendita Vivaticket.

CAMBIO UTILIZZATORE

Per questa partita, il cambio utilizzatore non è previsto per nessuna delle fasi di vendita.

SETTORE OSPITI ACMILAN

Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu a 45€, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club. La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni.