Antonio Conte è l'uomo giusto per riportare lo scudetto a Napoli, lo dicono i bookmaker. Con l’ex Juventus e Inter in panchina l'aspirazione può essere solo quella di tornare a vincere il tricolore. Un obiettivo pienamente alla portata secondo i quotisti, come testimonia la quota scesa da 10 a 6 in meno di un mese su Planetwin365.

Su Snai però prevale sempre il bis dell’Inter, offerto a 1,65 in vantaggio sulla Juventus, data a 4, con il Milan, ora a 7,50, sorpassata in lavagna proprio da un Napoli, che si affida a Conte, il quale punta a diventare il primo allenatore a vincere lo Scudetto con tre club diversi, cancellando così immediatamente il decimo posto dell’ultima stagione.