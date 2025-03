Buona la prima per l'Aston Villa che vince in rimonta in casa del Bruges la gara d'andata degli ottavi di Champions League e muove il primo passo verso i quarti. Ad aprire le marcature è Bayley che mette subito in chiaro le cose, ma la squadra di casa trova il gol del pareggio con De Cuyper. All’82esimo però Mechele fa autogol mettendo il risultato a favore della squadra inglese che all’88esimo con Asensio dal dischetto fa 1-3.