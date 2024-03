Nell'esprimere il cordoglio della Lega Serie A ai familiari e alla Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone all'età di 57 anni, il presidente Lorenzo Casini ha mandato questo messaggio: "Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore - le parole che si leggono sul sito della Lega Serie A -. Joe nei suoi anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto".