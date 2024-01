Il legame tra la Lega Serie A e l'Arabia Saudita, iniziato sei anni fa, si sta consolidando grazie alla Supercoppa italiana, ospitata da Riyadh per il secondo anno consecutivo: "Siamo tornati qui dopo la pandemia e fino al 2029 collaboreremo per esportare il nostro calcio - ha spiegato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ai microfoni di Radio TV Serie A -. E' un'occasione importante perché si stabiliscono connessioni commerciali e diplomatiche utili anche per il Paese. Bilancio? Le società che ho sentito mi ha hanno detto di essere molto soddisfatte, anche nei rapporti con il Ministero dello sport .

Tenuto conto che è la prima volta per questa formula, siamo soddisfatti di come è andata".