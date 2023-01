Il noto giornalista Carlo Nesti, dal suo canale, analizza così la vittoria dell'Inter in Supercoppa contro il Milan: "L’Inter 4 x 4 (tante quante le Supercoppa vinte da Inzaghi in 4 finali), con la sua trazione integrale, sprinta sul Milan, a partire dai primi chilometri del percorso. E’ una squadra, che si presenta con la stessa ferocia anti-Napoli, addentando l’approccio della gara, ed esibendo Dimarco e Dzeko non solo come bomber, ma come trascinatori assoluti. Skriniar, Acerbi e Bastoni murano Onana. Darmian è implacabile sulla pista Hernanez-Leao. Barella motorizza il centrocampo. Lautaro segna il quarto gol nel 2023.