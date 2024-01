Lascia immediatamente il segno Franco Carboni che nella sua prima uscita con la maglia della Ternana trova il gol, aprendo di fatto le marcature di una match finito con la vittoria della squadra di casa. A margine del successo per 3-1 contro il Cittadella, l'allenatore dei rossoverdi, Roberto Breda ha così commentato quanto fatto dai suoi giocatori questo pomeriggio, rispondendo anche sui nuovi arrivati tra cui l'interista: "La società ha fatto una campagna acquisti mirata con scelte funzionali al nostro gruppo. Sono contento per la prestazione dei nuovi, sono convinto che possano darci una grande mano e non parlo soltanto dei nuovi acquisti.

Dobbiamo crescere e guardare ai risultati. È un campionato difficilissimo e dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare così" ha detto a Sky Sport.