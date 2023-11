Fabio Capello è convinto che Davide Frattesi, prima o poi, si prenderà il posto da titolare fisso nel centrocampo dell'Inter per le qualità evidenti che sta dimostrando nei minuti che gli sta concedendo Simone Inzaghi in questi primi mesi in nerazzurri: "Deve semplicemente aspettare il momento, Barella e Mkhitaryan sono titolari dalla passata stagione - la premesse del'ex tecnico del Milan a Sky Sport -. Ma per me è al livello di chi gioca sempre: è generoso, corre, è intelligente e fa più gol degli altri. Ha questo senso dell'inserimento, calcia bene ed è forte di testa".