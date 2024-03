Intervistato in esclusiva da Sportmediaset dal ritiro della sua Slovacchia, il doppio ct (della Nazionale slovacca e del Napoli), Francesco Calzona è stato interrogato anche sul discorso Acerbi-Juan Jesus. Ha sentito il suo difensore? - viene incalzato -. "Ti dico la verità no, non ho sentito Juan Jesus perché essendo impegnato qui in Slovacchia, mi sono concentrato su questo" ha ammesso l'allenatore azzurro. "A fine partita l’ho visto appena appena venti secondi, gli ho fatto i complimenti per la gara ma non ho avuto altro tempo. Sono andato a fare le interviste e non ho più parlato con lui però c’è la giustizia sportiva, farà il suo corso e vedremo".

Sugli obiettivi del Napoli:

"Finché la matematica non ci condanna io e i ragazzi ci crediamo, ma è chiaro che ci serva un filotto di vittorie. Abbiamo la fortuna di avere scontri diretti nelle prossime giornate, da sfruttare per rosicchiare punti a chi ci sta davanti. I ragazzi mi seguono e sono usciti da un periodo difficile, stiamo dando tutto".