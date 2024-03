Giudizio positivo della prova di Luca Pairetto ieri al Dall'Ara da parte dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che su Tuttosport analizza la prestazione del figlio d'arte in Bologna-Inter: "Solo due gli episodi nelle aree di rigore, entrambi piuttosto semplici da leggere. Il primo è un contatto ai danni di Saelemaekers, giusto lasciar correre. Così come non c’è nulla di irregolare nel corpo a corpo che si verifica sempre in area interista tra Dumfries e Kristiansen“.

Ritenuta valida anche la gestione dei cartelini: "Solo tre le ammonizioni, due per il Bologna e uno per l’Inter, ovvero Davy Klaassen. Pairetto fa bene a non sanzionare Yann Bisseck dopo il gol: la sua esultanza non è provocatoria, bensì l’imitazione di un canestro. Pairetto se la cava bene al Dall’Ara in una gara piuttosto complessa per motivi di classifica e non solo".