Lautaro si è "fermato" al Torino. Come sottolinea il Corriere dello Sport, risale al 25 agosto il primo e finora unico gol del capitano in stagione. Un mese fa. Poi la serata no con l'Udinese e la sosta nazionali che ha restituito un Lautaro stanco e poi anche dolorante alla schiena. Ora, però, è arrivato il momento di ripartire.

La sua importanza è vitale per l'Inter e Chivu lo sa bene, per questo motivo ha preferito gestirlo dopo la sosta, senza forzarne l'impiego. Ormai il peggio sembra passato e con il Cagliari ci sarà al cento per cento dal 1'. "Proprio contro i rossoblù ha segnato il suo primo gol italiano. Era il 29 settembre 2018, quindi ben 7 anni fa. Ebbene, da allora, con la maglia nerazzurra il Toro ha festeggiato altre 153 volte. Ed è ovvio che non si voglia assolutamente fermare - si legge -. Peraltro, la formazione isolana è quella a cui, in assoluto, ha rifilato più dispiaceri: ben undici in altrettanti incroci. E Lautaro, contro il Cagliari, è anche in serie sì aperta da cinque gare, nelle quali ha messo insieme ben sette reti. Emblematico anche il bilancio dei confronti con la squadra rossoblù: nove vittorie, un pareggio e una sconfitta".



Qualche dubbio su chi lo affiancherà tra Thuram, Pio e Bonny. Ma Lautaro ci sarà eccome.