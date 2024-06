All'arrivo a Malpensa, è il capo delegazione dell'Italia Gigi Buffon l'unico a parlare ai cronisti presenti il giorno dopo la disfatta di ieri contro la Svizzera: "Non siamo riusciti a decollare come ci aspettavamo e speravamo. Adesso guardiamo alla qualificazione ai Mondiali, il minimo sindacale per l’Italia. Dobbiamo però fare degli step convincenti rispetto agli ultimi anni. A questa Nazionale manca talento? Non credo"