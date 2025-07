Dopo le prime dichiarazioni ufficiali da nuovo giocatore dell'Inter, Ange-Yoan Bonny raccconta alcuni aneddoti e curiosità di sé e della sua carriera per il sito uffiicale del club nerazzurro. Partendo da quando da piccolo praticava judo: "Ero iperattivo da piccolo, e il judo non bastava a scaricarmi. Così mia mamma mi ha iscritto in una squadra di calcio quando avevo 5 o 6 anni. È stato un colpo di fulmine. Da quel momento non ho mai smesso". Nel corso degli anni, Bonny ha conosciuto una novità a livello di ruolo: "Fino ai 16-17 anni giocavo a centrocampo. Poi mi hanno spostato in attacco… direi che è andata bene, visto com'è proseguita la mia carriera”.

Il suo gol più bello?

"Quello segnato a Monza il 15 marzo scorso. Era una sfida salvezza. All’84’, ho preso palla a centrocampo, ho superato due difensori e ho calciato a giro sul secondo palo. È finita 1-1, una rete bella e importante".

Da bambino ammirava Cristiano Ronaldo, ma quando si parla di leggenda nerazzurra non ha dubbi.

“Ronaldo il Fenomeno, è il mio preferito della storia dell’Inter. Un grandissimo attaccante”.

Il luogo a cui sei più legato?

"Senza dubbio è casa mia a Tours, in Francia".

Sui gusti musicali.

"Rap e soul sono i miei generi preferiti. Mi aiutano a rilassarmi prima delle partite, ad allontanare la pressione e trovare la giusta concentrazione”.

Bonny segue con passione il basket e gioca volentieri a padel. E poi c’è il cinema.

“Non ho un film preferito, ma ultimamente ho visto F1 con Brad Pitt e mi è piaciuto molto”.

Mai avuto piani B?

"Non avrei voluto fare altro nella vita. Ho sempre desiderato essere un calciatore. E sono riuscito a realizzare il mio sogno".