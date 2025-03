A dire la sua sulla questione seconde squadre, in prossimità dell'approdo dell'Inter dopo Juventus, Atalanta e Milan, è anche l'amministratrice delegata del Padova Alessandra Bianchi, che intervistata da TMW Radio ha dichiarato: "Il progetto delle seconde squadre si inserisce in una logica di sistema. La Serie C non è mai stata isolata, anzi, ha sempre dialogato con le altre componenti del calcio italiano. L'apertura alle seconde squadre può portare benefici, ma deve avvenire nel rispetto delle regole per non snaturare il senso del campionato".