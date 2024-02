Evaristo Beccalossi legge Inter-Juventus. L'ex nerazzurro è protagonista della nuova puntata del format '3-5-2' di Inter TV, dove parla della grande sfida di domenica sera: "Nei valori in campo credo che l'Inter sia avanti alla Juventus, però loro sono lì al secondo posto e quindi sarà una partita difficile. Da giocatore per me le gare contro i bianconeri sono sempre state molto sentite. In campo mi gasavo quando giocavo contro di loro perché era davvero stimolante essere lì a lottare e sfidarli".

Beccalossi mostra grande fiducia nel gruppo di Simone Inzaghi: "L'Inter è ormai una certezza. La conferma dell'ottimo lavoro di questi anni arriva proprio dal percorso fatto. I nuovi giocatori che arrivano sembrano che giochino all'Inter da 10 anni. L'ambiente e il gruppo sono sereni e i giocatori si vede che stanno bene insieme. La squadra di Inzaghi nelle difficoltà è sempre compatta e riesce a cambiare faccia in base alle situazioni. La finale dello scorso anno in Champions League ha dato tanta autostima. Lautaro è sempre più il leader, è una squadra che se la può giocare con tutti.