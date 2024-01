Non poteva esimersi Nicolò Barella dal ricordare la figura di Gigi Riva, maestro e punto di riferimento per il centrocampista dell'Inter scomparso oggi all'età di 79 anni. Barella, alfiere di oggi della Sardegna a livello calcistico e non solo, dal proprio profilo Instagram saluta Rombo di Tuono con un messaggio commosso: "Ciao Gigi, immensamente grazie. Sei e sarai per sempre il nostro mito".