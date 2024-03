L'arbitro più in vista per una partita di lusso: sarà Szymon Marciniak, arbitro dell'ultima finale di Champions League tra Manchester City e Inter, a dirigere la gara che vedrà i nerazzurri impegnati al Civitas Metropolitano contro l'Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Si tratta di un incrocio ormai consueto, quello dei nerazzurri con il 43enne direttore di gara di Plock.

I precedenti dell'Inter con Marciniak sono infatti ben otto, a partire dalla gara di Europa League persa in casa contro il Wolfsburg del marzo 2015: il bilancio complessivo è di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.