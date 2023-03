L'Atalanta non si dà per vinta per quanto riguarda la corsa alle prossime Coppe europee, nonostante le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro giornate che l'hanno fatta scivolare a -6 dal quarto posto occupato attualmente dal Milan. "I tifosi devono essere ottimisti perché siamo lì, abbiamo ancora una posizione di classifica in cui possiamo rimettere tutto in gioco, in questo momento dobbiamo guardare avanti - ha spiegato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa -. Tutti fanno fatica a vincere perché c'è equilibrio".