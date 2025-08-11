Il possibile acquisto di Ademola Lookman da parte dell'Inter fa sorgere qualche perplessità ad Aldo Serena, ex bomber nerazzurro: "Ho dubbi sulla posizione da trovare a Lookman: il centrocampo non ha la fisicità per sostenerne tre davanti - le sue parole in esclusiva a Il Giornale -. Chivu? Si farà un po' guidare dai dirigenti, anche con Inzaghi le cose erano condivise".
A proposito del reparto d'attacco della Beneamata, Serena teme che Francesco Pio Esposito possa trovare difficoltà nel farsi largo con tutta quella concorrenza: "Ha 20 anni, ma l'Inter non punta su di lui, lo tiene per gli spezzoni come fatto con Taremi".
Sezione: News / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 11:54
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Aldo Serena: "Inter, dubbi sulla posizione di Lookman. Pio Esposito? Lo tengono solo per gli spezzoni di partita"
Beppe Baresi: "Nel calcio di oggi più io e meno noi. Mancano i vivai? Non credo, si cerca all'estero perché..."
Altre notizie
Lunedì 11 ago
- 12:05 Sky - Esposito-Cagliari, arrivato l'ok definitivo: visite mediche in corso. Ecco quanto incassa l'Inter
- 11:54 Aldo Serena: "Inter, dubbi sulla posizione di Lookman. Pio Esposito? Lo tengono solo per gli spezzoni di partita"
- 11:40 GdS - Il PSG 'scarica' Donnarumma: tante big in fila. Chelsea in prima linea, Real e Bayern in corsa per il 2026
- 11:25 GdS - Milan, ecco De Winter: superata la concorrenza di tre club. Anche l'Inter aveva fatto un sondaggio
- 11:10 TS - Lookman, l'Inter aspetta con una convinzione. Tentativo per Leoni, se sarà completato il puzzle delle uscite
- 10:55 Il Galatasaray pensa a Pavard. Per adesso soltanto contatti esplorativi
- 10:40 Repubblica - Lookman, atteso il rilancio dell'Inter per avvicinarsi alla richiesta dell'Atalanta: le cifre
- 10:25 TS - Ausilio, priorità all'Inter: difficilmente si farà sedurre dai soldi dell'Al-Hilal
- 10:10 Gazzetta di Parma - Leoni, tra Inter e Milan spunta sotto traccia la Juve. Liverpool, più di un sondaggio
- 09:55 CdS - Sebastiano Esposito, alla fine la spunta il Cagliari: le cifre dell'affare
- 09:47 Zazzaroni: "Lookman-Inter, nessun passo indietro. Dopo tutto il casino, Marotta e Ausilio non lo mollano"
- 09:40 CdS - Domani Monza-Inter, Zielinski e Bisseck possono tornare tra i convocati. Frattesi...
- 09:25 CdS - Lookman vuole solo l'Inter: non si esclude un nuovo contatto tra Marotta e Percassi
- 09:10 CdS - Leoni, occhio alla Premier League: l'offerta di un top club inglese farebbe vacillare il difensore
- 08:55 Balotelli: "Pio Esposito ha tutto per sfondare, spero trovi spazio nell'Inter. Caso Lookman? I tifosi meritano rispetto"
- 08:45 GdS - Frendrup o Mandela Keita per irrobustire il centrocampo. Ma serve l'uscita di Zielinski
- 08:35 GdS - Inter, lista in aggiornamento per il colpo in attacco: Sancho ha un 'vantaggio'. Adeyemi e Nkunku...
- 08:25 GdS - Taremi, futuro in Premier: Fulham e Leeds in pole position, la decisione è attesa nei prossimi giorni
- 08:15 GdS - Lookman, stallo totale tra Inter e Atalanta: club fermi sulle loro posizioni. Può rientrare in gioco il Napoli
- 00:00 Leoni (ancora) in gabbia. Intanto potremmo spostare una torre
Domenica 10 ago
- 23:45 Perinetti: "Conte? Non ho mai pensato potesse lasciare Napoli. E sul mercato..."
- 23:30 Beppe Baresi: "Nel calcio di oggi più io e meno noi. Mancano i vivai? Non credo, si cerca all'estero perché..."
- 23:16 Serie C, i cartellini per la chiamata del Football Video Support. La novità che riguarderà anche l'Inter U23
- 23:04 Balotelli: "Da ragazzo simpatizzavo per l'Inter, il mio idolo era Ronaldo. Poi non ho nascosto la simpatia per il Milan"
- 23:01 L'ex Primavera nerazzurra Spaviero riparte dalla D: è un nuovo giocatore del Campodarsego
- 22:47 Coppa Italia, successi a sorpresa per Vicenza e Audace Cerignola. Ok di misura il Pescara
- 22:34 Inter Women-Roma, 2-2 in amichevole al Konami Centre: a segno per le nerazzurre Bugeja e Wullaert
- 22:30 Romano: "Agenti di Lookman attesi in Italia in settimana. Progetto Inter priorità del nigeriano"
- 22:20 Napoli, Politano: "Compattezza è stata la forza per lo Scudetto. E ora..."
- 22:10 De Winter, accordo verbale tra Milan e Genoa: affare da circa 20 milioni di euro
- 22:05 Divieto di introdurre bandieroni allo stadio, gli Inter Club alzano la voce e protestano
- 21:51 Sky - De Winter, l'Inter avrebbe allacciato i contatti dopo la cessione di un difensore. Sul capitolo Leoni...
- 21:37 Romano: "Futuro di Donnarumma, due strade. Tante squadre interessate, ma al momento nulla di concreto"
- 21:23 Arsenal su Lookman? Arteta: "Stiamo esaminando attivamente diverse opzioni"
- 21:08 Frey: "Non so se sarà un'Inter più forte, ma con Chivu è più fresca. Lookman sarebbe un gran colpo"
- 20:54 Stankovic al Bruges, anche il Lucerna può sorridere grazie al controriscatto attivato dall'Inter
- 20:40 Frey sul caso Donnarumma: "Il PSG ha un problema coi portieri. Lo vedrei bene in Premier"
- 20:26 Dalla Spagna - L'Atletico Madrid rinuncia a Lookman. Lunedì le visite mediche di Raspadori
- 20:12 L'avv. Di Cintio non ha dubbi: "Situazione Lookman, l'Atalanta è parte lesa"
- 19:58 "Ottimi piedi e a suo agio sulla linea di porta". PSG, la presentazione di Chevalier è una frecciata a Donnarumma
- 19:43 L'Inter Under 23 chiude i test amichevoli mettendo la quarta: vittoria per 4-1 con la Pro Vercelli
- 19:29 Spartak Mosca, traballa la panchina di Stankovic: "Ci sono tre tipi di allenatori, indovinate a quale gruppo appartengo"
- 19:15 Chuck Jura, l'Italia nel cuore: "I film in italiano meglio della NBA. E seguo l'Inter"
- 19:00 Cagliari, Pisacane: "Ci manca qualcosa per completare la rosa, la società sa ciò che serve"
- 18:45 De Winter, accelerata da parte del Milan: prima offerta ufficiale inoltrata al Genoa, queste le cifre
- 18:31 Milan, Allegri: "Il difensore? La società sta lavorando. Tre per la partita col Bari li abbiamo"
- 18:16 Juventus, Tudor analizza le big di A: "Mi aspetto un'annata difficile con tecnici forti"
- 18:02 SI - Affare De Winter, il Milan anticipa l'Inter. Le cifre dell'operazione e la percentuale alla Juve
- 17:48 "Cessione solo all'estero", accordo che viola l'articolo 26. Per questo Lookman può liberarsi per giusta causa
- 17:33 SI - Mediana nerazzurra, proposto anche Santiago Hezze. E nel mirino resta Frendrup
- 17:18 Chavalier portiere francese più costoso di sempre: polverizzato il precedente record di Frey
- 17:04 Sky - De Winter, il Milan conta di chiudere l'accordo con il giocatore. Poi l'affondo con il Genoa
- 16:50 L'Unione Sarda - Sebastiano Esposito, i retroscena dei giorni di incertezza tra Cagliari e Inter
- 16:35 Romano: "Leoni, l'interesse del Liverpool è reale. La valutazione del Parma è chiara"
- 16:21 Hakimi: "Penso di meritare il Pallone d'Oro. I miei numeri stagionali non sono quelli di un difensore normale"
- 16:07 Breda: "Allenatori, è l'anno delle incognite. Penso a Chivu ma anche a Gasperini alla Roma"
- 15:52 Padova in cerca di un attaccante: circola anche il nome di Balotelli, ma rimane una suggestione
- 15:38 The Guardian - Nkunku torna al Lipsia? Il Chelsea spinge per inserirlo nell'affare Xavi Simons
- 15:23 Zanetti fa 52, gli auguri dell'Inter: "Simbolo dell'interismo. Le parole non bastano a descriverlo"
- 15:09 'Vidic, portaci la borsa', Corvino racconta: "Quando giocava nell'Inter a Firenze lo accolsero così perché..."
- 14:54 fcinDonnarumma a un bivio. L'Inter ne ha parlato con l'agente e si è candidata per il 2026: tutti i dettagli
- 14:38 Sky - De Winter, scatto del Milan: Inter superata, i rossoneri hanno mosso passi concreti per il belga. La situazione
- 14:25 Provocazione: Zingonia come Soweto? Free Lookman now!
- 14:11 Corriere della Sera - Inter U20, Carbone ha ancora qualcosa da sistemare. Scenario prevedibile
- 13:56 Olympiacos vittorioso a Berlino, Mendilibar felice avvisa l'Inter: "Vogliamo vincere tutte le partite"
- 13:41 Hakimi: "PSG favorito per la Champions? Non credo, ma ci proveremo". Tra le avversarie non cita l'Inter
- 13:27 SM - Milan, caccia al centrale: non solo Comuzzo e Leoni. L'ultima idea è De Winter
- 13:13 Ausilio e la punzecchiatura del figlio: "Mi ha rimproverato dicendomi che mi sono fatto scappare Jashari"
- 12:58 Mkhitaryan: "Saremo pronti per l'inizio della stagione. Il Monaco? Forse si è rilassato dopo l'espulsione"
- 12:45 In Arabia prende piede la suggestione Ausilio-Al Hilal: "Una rivoluzione per il calcio saudita"