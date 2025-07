Anche Gianni Grazioli, segretario generale dell'AIC al fianco dello storico presidente Sergio Campana per numerosi anni, ha voluto ricordare l'ex numero uno del sindacato calciatori scomparso a 91 anni: "Campana è stato una grande figura per il calcio italiano, per quel che ha fatto per i calciatori tutti, fondando il sindacato con Gianni Rivera, Sandro Mazzola e Giacomo Bulgarelli, e per il suo contributo costruttivo e onesto alle istituzioni. Era un uomo di altri tempi, di grande rettitudine morale, ma al passo con un calcio che cambiava alla velocitàdella luce. Non a caso, il sindacato calciatori italiano, con quello inglese, è riconosciuto come il più autorevole al mondo".