Dopo l'annuncio ufficiale della partnership tra FC Internazionale e Qatar Airways, è arrivato anche il momento di festeggiare per Matteo Bozza, Senior Manager, Global Sponsorships presso QA, colui che si occupa delle strategie commerciali e di marketing del vettore aereo e che ha contribuito alla felice conclusione della trattativa: "Siamo finalmente atterrati a San Siro! Qatar Airways è Official Global Airline Partner di FC Internazionale Milano! Grazie a tutti i team che hanno sviluppato questo evento di livello mondiale! Rimanete in zona per altre novità...", il suo post su LinkedIn.

Bozza, tra l'altro, ha lavorato con una motivazione extra a questo accordo in quanto ex Head of Global Sales proprio di FC Internazionale, presso cui ha lavorato per oltre 6 anni (e con ruoli diversi) fino ad aprile 2022 prima di iniziare l'avventura per QA.