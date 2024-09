Per dirigere l'anticipo del sabato tra Udinese e Inter il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto Jean Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato in campo dagli assistenti Rossi e Capaldo, con Massimi quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone la coppia La Penna-Marini. Nel complesso, direzione positiva dell'arbitro e della sua squadra. A seguire gli episodi da moviola più significativi.

1' - Pronti via e l'Inter passa: Darmian verticalizza per Frattesi che beffa Okoye. Regolare la posizione del centrocampista che passa in mezzo a Touré e Bijol (Kabasele lo tiene in gioco), bravo l'assistente Marini a tenere bassa la bandierina. Il VAR conferma.

8' - Entrata ruvida di Dimarco su Lovric che ha la peggio, l'esterno nerazzurro cerca il pallone ma colpisce l'avversario. Sacchi si limita a richiamarlo.

16' - Sacchi conferma il metro permissivo anche su Bijol, che colpisce Lautaro arrivando in ritardo sul pallone.

18' - Thuram ruba palla a Kabasele all'altezza della linea laterale e il difensore si aiuta tirandogli la maglia e facendolo cadere. L'arbitro lascia correre e concede rimessa ai friulani ma l'Inter meritava un calcio di punizione.

26' - Prima ammonizione della partita: Frattesi va via con una finezza di tacco a centrocampo e Karlstrom lo trattiene in modo reiterato fino a fermarlo. Sanzione corretta e inevitabile.

27' - Bodycheck robusto di Lovric su Bastoni che rimane a terra. Scontro duro ma senza cattiveria, giusto il semplice calcio di punizione.

44' - Percussione centrale di Thauvin che dopo essere passato in mezzo a tre maglie gialle va giù a contatto con Darmian, che entra prima sul pallone e poi frana addosso al francese. Forse il precedente intervento di Calhanoglu poteva invitare Sacchi a fischiare punizione.

45+4' - Regolare la posizione di Lautaro in occasione del 2-1: l'attaccante è tenuto in gioco da Bijol che poi, con un rimpallo, contribuisce suo malgrado al flipper che fa rotolare in rete il pallone.

47' - Regolare la posizione di Thuram su lancio dalle retrovie di Bastoni, in occasione del terzo gol firmato Lautaro. A tenere in gioco il francese è ancora Bijol, che lisciando il pallone agevola la giocata.

90' - Proteste friulane per un contrasto appena fuori area sul lato corto tra Ekkelenkamp e Mkhitaryan: Sacchi non interviene e concede rimessa dal fondo, l'armeno infatti non ha toccato il pallone con il braccio come chiedono i padroni di casa.

90+3' - Taremi va a contrasto con Touré e si invola verso la porta segnando, ma si è liberato dell'avversario fallosamente. Sacchi giustamente fa concludere l'azione poi interviene. Decisione corretta.