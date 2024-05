Per la sfida tra Sassuolo e Inter, 35esima giornata del campionato di Serie A, è stato designato Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, con gli assistenti Galetto e Fontemurato e Perenzoni nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR invece Paolo Valeri coadiuvato da Serra. Nel complesso non si registrano episodi eclatanti e a parte qualche imprecisione la squadra arbitrale conclude il proprio lavoro senza danni.

A seguire gli episodi da moviola principali.

3' - L'assistente Fontemurato assegna un corner all'Inter ma l'ultimo a toccare è Alexis Sanchez. Il direttore di gara corregge e dà rimessa dal fondo al Sassuolo.

19' - Leggera ma evidente trattenuta di Sanchez su Laurentié che si ferma per guadagnare un calcio di punizione. Marchetti evita al cileno il cartellino giallo ma lo richiama.

31' - Netto il fuorigioco di Pavard su assist di Bastoni, con Consigli che respinge il colpo di testa del francese. Segnalazione che arriva in ritardo ma alla fine arriva.

43' - Negato un corner all'Inter: sul contrasto aereo con De Vrij, è Thorstvedt a toccare con la spalla il pallone per ultimo.

47' - Sul sinistro di Carlos Augusto, deviato, Lautaro si avventa sul pallone e firma il pareggio. La posizione dell'argentino è dubbia e viene valutata a lungo dal VAR Valeri fino alla decisione di annullare per offside.

55' - Lautaro con una finta salta Ferrari che lo stende di netto sotto gli occhi di Marchetti. Potrebbe esserci un cartellino giallo ma anche stavolta il direttore di gara evita.

65' - Frattesi viene sgambettato al limite dell'area ma l'arbitro concede il vantaggio perché il pallone arriva ad Arnautovic. Scelta corretta.

79' - Fallo evidente di Pinamonti su Sanchez ma né l'assistente Galetto, a due passi né Marchetti intervengono.

89' - Cartellino giallo per Pavard che stacca con il braccio largo e colpisce l'avversario. Non sembrava un gesto così scorretto soprattutto alla luce del metro attuato ma la sanzione non è fuori luogo.

90' - Secondo giallo, stavolta per Boloca che trattiene vistosamente Buchanan. Corretto.

92' - Sembra scorretto l'intervento di Missori su Buchanan che provava a passare, ma Marchetti lascia correre.