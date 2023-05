Matteo Marcenaro, arbitro 30enne della sezione di Genova, fa il suo debutto in carriera con l'Inter in campo nel match contro il Sassuolo. Gli assistenti sono Del Giovane e Prenna. La Penna è stato designato quarto uomo. La gara è dinamica perché entrambe impostano la costruzione delle partite sul ritmo e l'intensità. Al 3' Frattesi s'incunea ma non c'è nulla da segnalare perchè il contatto con Handanovic è lieve e poi la palla era anche già uscita dal campo. Giustamente annullato il vantaggio di Berardi: Laurienté si trovava oltre (di poco). Gli episodi proseguono quando viene annullato anche il vantaggio di Correa: Dimarco era partito con leggero anticipo sul lancio di Brozovic. Complessivamente buona la gestione dell'andamento dinamico dell'incontro. Anche se qualche imprecisione c'è stata, come l'ammonizione ingenerosa a De Vrij.

Gli epidosi più rilevanti da segnalare:

3' Prima segnalazione arbitrale da registrare: contatto Frattesi-Handanovic, ma non c'è il calcio di rigore perché il pallone era già a fondo campo.

11' Annullato correttamente il gol al Sassuolo dopo la segnalazione del VAR. Laurienté era leggermente oltre con il piede rispetto al corpo di Bellanova.

15' Annullato anche il vantaggio dell'Inter di Correa. Dimarco, sulla sventagliata di Brozovic, era oltre la linea difensiva del Sassuolo.

29' Il primo giallo viene sventolato a Defrel per un fallo in campo aperto su Mhkytarian: corretta la sanzione.

30' Brozovic se la prende con Marcenaro perché D'Ambrosio aveva incassato il colpo di Tressoldi, non segnalato dall'arbitro.

43' Tressoldi incassa il giallo per eccessive proteste dopo il vantaggio dell'Inter.

46' Henrique si porta avanti il pallone con il braccio, Berardi calcia: andava fermato subito il gioco.

65' L'intensità non diminuisce ed Henrique sgambetta Lautaro in mezzo al campo: terzo giallo per i neroverdi che ci sta tutto.

70' Giallo a Dr Vrij dopo un contrasto con Pinamonti. Il difensore olandese colpisce palla e piede. Un cartellino oggettivamente un po' severo.

83' Brutto fallo di Brozovic su Berardi: giallo inevitabile.

92' Marcenaro segnala il fallo di Bajrami su Gosens, l'assistente gli fa notare l'errore: altra precisione di Marcenaro. Inversione della punizione.