53' – Incursione palla a piede di Darmian che avanza fino al limite dell'area, leggera spinta di Pessina a sbilanciarlo e proteste dell'intero stadio che reclamava per l'infrazione: giusto lasciar proseguire, il contatto è troppo leggero per comandare un calcio di punizione a favore dell'Inter.

43' – Entrata in netto ritardo di Izzo che abbatte senza troppi fronzoli Mkhitaryan nei pressi del limite dell'area: scontata l'ammonizione per il centrale del Monza che non protesta nemmeno.

20' - Cross basso di Dumfries che trova a centro dell'area Gosens per la conclusione da terra deviata da Izzo: sbaglia l'assistente nel non assegnare il corner visto che l'ultimo tocco è dell'ex Torino.

8' – Azione insistita dell'Inter con Correa che prova a ritagliarsi spazio per la conclusione al limite dell'area di rigore, Izzo lo contrasta con mestiere e cade giù appena sente il contatto con l'argentino: contatto minimo, furbata del difensore che prova - non riuscendoci - a trarre in inganno l'arbitro. Corretto lasciar proseguire l'azione.

È Luca Pairetto l'arbitro scelto per dirigere Inter-Monza , match valido per la 30a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Nichelino ha come assistenti Vecchi e Rossi M .. Il ruolo di quarto uomo viene invece ricoperto da Rutella . La direzione del VAR è affidata a Valeri , coadiuvato dall'AVAR Paganessi . Primo tempo senza interventi complicati dove, mancato giallo a Dumfries a parte, le scelte sono corrette, segue una ripresa più accesa dove comunque si mostra in linea col metro di giudizio finora applicato.

62' – Entrata gratuita di Caprari che pecca di nervosismo con un fallo a grandissima distanza dalla porta ai danni di Correa che ritrae giusto in tempo le gambe per non essere colpito in pieno: necessaria l'ammonizione.

63' – Ingenuità del direttore di gara che non ravvisa un netto fallo di Machin ai danni di Barella da cui nasce un pericoloso contropiede del Monza culminato con la conclusione alta di un soffio di Dany Mota. Ovvio l'annullamento col VAR in caso di rete in quanto l'ex Pescara colpisce nettamente l'esterno del piede del numero 23 e non il pallone.

66' – Prima ammonizione nelle fila nerazzurre: ne fa le spese Mkhitaryan dopo una serie di calcetti ripetuti su un avversario all'altezza dei 40 metri. Nervoso l'armeno, puntiglioso l'arbitro che si dimostra un filo troppo fiscale nell'occasione.

70' – Imbeccata di Correa che serve in profondità Dumfries che va al contatto in corsa con Pablo Marì, segue un breve check del VAR che conferma la decisione del campo: non ci sono gli estremi per il calcio di rigore reclamato dall'olandese. C'è però il contatto col ginocchio all'esterno dell'area, situazione sulla quale da Lissone non si può intervenire.

78' – Calcio d'angolo battuto benissimo dal Monza e incornata di Caldirola che trova la rete di testa partendo dalle retrovie: tutto regolare nella serie di blocchi sul primo palo e goal biancorosso regolare.

80' – Nervi tesi da parte di Brozovic che rifila un calcio a un avversario di spalle in difesa del pallone: fallo gratuito e giallo corretto per il croato che agisce di puro istinto.