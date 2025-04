È Sandro Schärer l'arbitro designato per dirigere Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Il fischietto tedesco è assistito da Stéphane De Almeida e Jonas Erni, con Lukas Fähndrich quarto uomo. In sala VAR c'è Fedayi San, coadiuvato da Pol van Boekel. Direzione di gara corretta e sicura per Schärer, che sbaglia poche scelte e non incide in negativo sull'andamento del match. Il VAR lo aiuta a confermare la regolarità dell'1-0 di Lautaro.

4' - Olise tenta la percussione in area e cade a terra dopo un contatto con Bastoni, ma Schärer lascia giustamente correre: l'intervento è pulito.

16' - Lautaro va alla ricerca di una palla vagante in area e finisce per travolgere Dier: intervento non cattivo, Schärer si limita a fischiare il fallo senza estrarre il cartellino.

20' - Calhanoglu calcia verso la porta e chiede timidamente un calcio di rigore: c'è una doppia deviazione di Dier e Kim, ma le braccia di entrambi sono attaccate al corpo. Schärer fa proseguire l'azione.

26' - In una mezza mischia nell'area del Bayern, Barella interviene in scivolata sul pallone e poi stende Kimmich: Schärer fischia fallo, ma il centrocampista dell'Inter non commette infrazioni.

28' - Lautaro scarica il pallone e incassa il pestone di Kim in netto ritardo: giallo per il difensore del Bayern.

39' - L'Inter passa in vantaggio con Lautaro, che schiaffa in rete la palla dell'1-0 raccogliendo l'assist di tacco di Thuram. Schärer conferma la regolarità del gol dopo un breve check col VAR: il francese è in posizione regolare al momento del cross di Carlos Augusto.

44' - Bastoni trattiene Olise che parte sulla fascia: Schärer fischia calcio di punizione per il Bayern ma tiene il cartellino nel taschino.

46' - Il Bayern chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Darmian, ma Schärer si limita giustamente a concedere solo il calcio d'angolo: il difensore dell'Inter colpisce il pallone con il petto e, a prescindere, ha le braccia aderenti al corpo.

53' - Piccole proteste dell'Inter dell'Inter per un tocco di braccio di Kimmich, che però non aumenta il volume del corpo. Sullo sviluppo dell'azione Lautaro ferma la ripartenza del Bayern sgambettando Olise: ammonizione giusta per il capitano dell'Inter.

70' - Mkhitaryan interviene in scivolata su Kane che ha appena riconquistato il pallone: corretta l'ammonizione per l'armeno.

73' - Carlos Augusto resta a terra dopo un duello aereo con Kim, che è già ammonito: lo scontro è un testa contro testa, Schärer blocca il gioco per sincerarsi delle condizioni del brasiliano.

84' - Il Bayern pareggia con Muller, che appoggia in rete la palla messa in mezzo da Laimer: nessuna posizione di fuorigioco, il gol è regolare.

89' - L'Inter raddoppia con Frattesi, servito da un assist di Carlos Augusto che parte in posizione regolare al momento del lancio di Barella. Il centrocampista dell'Inter esulta togliendosi la maglia e viene ammonito.

93' - Boey sposta il pallone, Zalewski gli rifila un pestone: punizione per il Bayern e giallo per il polacco.