Alla 32esima giornata di Serie A arriva la prima direzione stagionale con l'Inter per l'arbitro Marco Di Bello, designato per il match tra i nerazzurri e il Cagliari, con la collaborazione in campo di Berti e Cecconi e in sala VAR della coppia Chiffi-Paterna. La sfida di San Siro scorre via senza grossi problemi per il fischietto della sezione di Brindisi, sempre vicino all'azione e in controllo, ma anche protagonista di qualche sbavatura: nel primo tempo, ad esempio, potevano finire sul taccuino degli ammoniti Alessandro Deiola, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez; nella ripresa manca anche un giallo per Adopo. Gli episodi da moviola:

13' - Tutto buono sul gol dell'1-0 dell'Inter: Marko Arnautovic sfrutta l'assist di petto di Carlos Augusto, incuneandosi in area, prima di esplodere il tiro che non lascia scampo a Elia Caprile.

20' - Colpo col braccio di Alessandro Deiola ai danni di Davide Frattesi ai bordi dell'area di rigore dell'Inter: Di Bello ferma giustamente l'azione offensiva del Cagliari che si stava sviluppando sulla destra ma opta per non ammonire il giocatore rossoblu.

21' - Contatto soft nell'area di rigore nerazzurra tra De Vrij e Piccoli: l'olandese appoggia appena le mani sulla schiena dell'avversario, ma senza avvantaggiarsene. Giusto lasciar correre.

26' - E' in gioco Lautaro, sul lancio illuminante di Arnautovic, prima di superare con uno scavetto Caprile per il 2-0.

32' - Rischia qualcosa Lautaro quando affonda un tackle ruvido su Mina: poteva starci il giallo per imprudenza.

46' - Di Bello assegna una rimessa laterale che non c'è al Cagliari. L'ultimo tocco era stato di Piccoli, atterrato da una una scivolata di Calhanoglu meritevole di cartellino giallo.

SECONDO TEMPO -

48' - Regolarissimo il gol del Cagliari: nel cuore dell'area di rigore, Piccoli salta tutto indisturbato in mezzo alla difesa interista e schiaccia di testa in porta il cross calibrato dalla sinistra da Augello. Su cui Zalewski non riesce ad accorciare anche per il 'disturbo' di Di Bello che si trovava in traiettoria.

56' - Nulla da segnalare sul 3-1 nerazzurro: Bisseck svetta su Mina senza aiutarsi e scaraventa il pallone in porta con un colpo di testa imperioso.

69' - Inevitabile il cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Deiola, autore di un fallo tattico speso per fermare l'avanzata promettente di Joaquin Correa.

84' - Giù Thuram per una scivolata di Adopo fuori tempo massimo: anche qui Di Bello decide di tenere il cartellino giallo nel taschino.