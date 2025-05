L'Inter vince 1-0 contro la Sampodoria nella penultima giornata del campionato Primavera 1 e conserva il secondo posto in classifica, prezioso in ottica playoff. Al Konami Youth Developement Center è decisivo Lavelli, ma il migliore in campo è Mosconi. Buona prestazione anche per Aidoo, qualche problemino in più del solito per Venturini.

RISING STAR

MATTIA MOSCONI - È l'uomo accende la luce in un attacco orfano della fantasia di De Pieri. Tocca tanti palloni e prova sempre il dribbling o la giocata letale, andando anche vicino al gol: ci prova sui calci da fermo, con i movimenti ad accentrarsi e con i tentativi dalla distanza. La splendida sassata che spacca la traversa meriterebbe un esito diverso, ma si prende comunque il titolo di MVP del match (e i meritati applausi) ispirando il gol del vantaggio con una bella azione personale.

UP

MIKE AIDOO - Insieme a Mosconi completa l'asse di destra che crea problemi alla Sampdoria. Fa sudare i diretti avversari con la solita corsa e si sacrifica per contenere le sgroppate di Ovalle, che lo costringe al giallo. L'ammonizione non lo turba e finché resta in campo porta comunque avanti una prestazione diligente. È il primo a provarci con un bel destro da fuori.

MATTEO LAVELLI - Cerca spazio, a lunghi tratti del match invano, tra i due fisici centrali blucerchiati Dimitrov e Paganotti. Spesso appare fuori dal gioco e il lavoro sporco non sembra premiarlo. Almeno fino al minuto 74', quando si butta di prepotenza sul cross di Mosconi provocando il vincente e decisivo flipper con Ovalle. È la dimostrazione concreta del non mollare mai nonostante le difficoltà, anche se subito dopo il gol è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare.

DOWN

MATTEO VENTURINI - Nel suo giudizio pesa la ghiotta occasione da gol cestinata intorno all'ora di gioco, quando (completamente libero in area di rigore) spara alle stelle il più classico dei rigori in movimento. L'impegno c'è sempre, la precisione e le geometrie un po' meno. Soffre il dinamismo di Nhaga.

