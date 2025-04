Per dirigere Bologna-Inter, 33esima giornata di Serie A, il designatore arbitrale ha scelto il comasco Andrea Colombo, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bahri, con Marcenaro nelle vesti di quarto uffiiciale. In sala VAR il palermitano Rosario Abisso, assistito da Meraviglia. Nel complesso, il direttore di gara valuta male alcune situazioni nel primo tempo, mentre se la cava meglio nella ripresa.

A seguire gli episodi da moviola più significativi.

6' - Colombo richiama Italiano per una protesta dopo un presunto tocco di mano di Barella sul quale l'arbitro non è intervenuto.

8' - L'arbitro non interviene su una spinta ai danni di Mkhitaryan da parte di Freuler, lasciando partire la ripartenza dei rossoblu. Errore da parte del direttore di gara, visto che lo svizzero si aiuta platealmente con le mani da dietro.

19' - Colombo lascia correre nonostante Dallinga si aiuti con la mano per stoppare un pallone dal lato corto. L'azione prosegue con un sinistro altissimo di Miranda.

23' - Lautaro riceve a sinistra partendo sul filo del fuorigioco ma Bahri alza la bandierina e il gioco si ferma. In realtà sul lato opposto c'è Miranda che tiene in gioco l'attaccante: decisione errata.

32' - Timida protesta di Lautaro che in area salta Freuler ma poi trova l'opposizione fisica dello svizzero che lo abbatte. Colombo fa giocare, giustamente: non c'è intervento irregolare.

40' - Cartellino giallo per Mkhitaryan, che trattiene vistosamente Odgaard interrompendo un'iniziativa interessante del Bologna. Diffidato, l'armeno salterà la gara contro la Roma.

43' - Non riceve lo stesso trattamento invece Freuler, che colpisce da dietro con un pestone sul tallone Mkhitaryan ma se la cava solo con un calcio di punizione. Il cartellino giallo sarebbe stato corretto.

45'+2' - Altra valutazione errata di Colombo, che ignora un gomitata di Beukema sul volto di Correa nel contendere un pallone alto. Niente fischio, quando ci poteva essere, per il tipo di intervento, anche l'ammonizione.

46' - Correa restituisce subito a Beukema il colpo al volto di fine primo tempo, stavolta con il pallone a terra. Colombo fischia fallo giustamente, non ci sono gli estremi per l'ammonizione stavolta.

50' - Doppia trattenuta in area tra Bastoni e Dallinga, con il pallone afferrato da Sommer sul cross di Miranda. Per Colombo non c'è nulla da segnalare.

52' - C'è fallo di Lautaro su Lucumì che poi cadendo tocca il pallone con la mano, ritrovandoselo poi per ripartire. Colombo fa bene a non intervenire per la regola del vantaggio.

54' - Fallo molto generoso dai 25 metri per il Bologna: Barella tocca il pallone e Dominguez va a cercare il contatto, l'arbitro fischia sbagliando.

56' - Cartellino rosso per Farris, il vice di Inzaghi e Italiano che litigano platealmente per un fischio non condiviso. Colombo entra a gamba tesa ed espelle entrambi.

58' - Evidente protesta per un mancato fischio a proprio favore di Ndoye, che viene ammonito da Colombo.

61' - Ammonizione corretta per Bastoni che con il braccio trattiene Ndoye che lo ha superato in velocità. Anche lui, diffidato, salterà la partita ccontro la Roma.

81' - Cartellino giallo per Correa che, dalla panchina, si alza per protestare dopo un fischio contro Taremi. Colombo è lì e non piuò ignorare l'episodio.

82' - Situazione incredibile nell'area rossoblu: rimessa lunga e Ravaglia, disturbato da Lautaro, manca il pallone che rotola sul palo, Taremi calcia e trova il salvataggio di Miranda. Ma l'arbitro fischia e ferma il gioco per fallo dell'argentino sul portiere. Corretto.

89' - Proteste del Bologna per un presunto fallo di mano di Carlos Augusto su un pallone spiovente da sinistra. Il brasiliano tocca però con il petto e Colombo fa bene a non intervenire. Abisso al VAR conferma.

93' - Colombo, finora abbastanza attento a questi dettagli, fa battere una rimessa al Bologna 10 metri circa più avanti di dov'è uscito il pallone. Da lì arriverà un'altra rimessa laterale che porterà al gol di Orsolini.

95' - Da regolamento, ammonizione per Orsolini dopo essersi tolto la maglia per festeggiare il gol.