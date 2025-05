Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Benjamin Pavard non prenderanno parte alla spedizione dell'Inter a Torino. Lo conferma anche Tuttosport, precisando che l'argentino ha avvertito un lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra mentre per l'armeno si tratta di un affaticamento alla coscia destra. Problema muscolare all’addome per l'ex Sassuolo, con la distorsione alla caviglia sinistra che invece tiene ancora ai box il difensore francese (dovrebbe tornare con la Lazio).

Domani contro i granata sarà turnover sarà quasi totale. TS immagina una formazione con Martinez in porta, Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto in difesa, Darmian e Zalewski sulle fasce, Barella (possibile staffetta con Chalanoglu o Berenbruch), Asllani e Zielinski in mezzo al campo. In attacco, invece, spazio ad Arnautovic e Correa.