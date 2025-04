È Clement Turpin l'arbitro designato per dirigere Barcellona-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League. Il fischietto francese è assistito da Nicolas Danos e Benjamin Pages, con François Letexier nelle vesti di quarto uomo. In sala Var c'è Jerome Brisard coadiuvato da Willy Delajod. Partita, nel complesso, gestita bene da Turpin che però talvolta applica un metro di giudizio differente, ma soprattutto si macchia di un errore piuttosto grave al 61esimo, quando Martin interrompe il gioco con un tocco di braccio evidente che avrebbe meritato l'ammonizione. Di seguito gli episodi salienti.

6' - Contatto in area di rigore nerazzurra tra Calhanoglu e De Jong, il Montjuic reclama un penalty ma Turpin non si fa condizionare e non ha dubbi: nessun fallo, lasciando giustamente continuare il gioco.

8' - Bastoni anticipa Yamal in maniera pulita in area di rigore. Anche in questo caso Turpin lascia continuare e anche in questo caso ha ragione il fischietto francese.

14' - Dumfries per controllare un pallone rifila una manata a Gerard, il terzino spagnolo fa un po' di teatro e Turpin abbocca assegnando fallo.

37' - Altra sceneggiata della serata, questa volta di Lamine Yamal dopo un contrasto con Acerbi. Lo spagnolo si rotola sul fondo come se avesse preso un colpo che in realtà non ha mai preso.

45' - Turpin fischia fallo a favore del Barcellona dopo un contatto tra Dimarco e Yamal. Punizione generosa a favore dei padroni di casa.

51' - Scatto di Thuram verso Szczesny che lo anticipa uscendo e colpendo di testa. La direzione arbitrale segnala il fuorigioco dell'attaccante francese, sbagliando.

58' - Giallo giusto sventolato a Calhanoglu: il turco colpisce la caviglia di Pedri.

60' - Cubarsí stende Thuram: Turpin fischia fallo, graziando il giocatore blaugrana da un'ammonizione che ci sarebbe stata.

61' - Barella si sbraccia reclamando un tocco di mano di Inigo Martinez, al limite dell'area. Nessuno se ne accorge, eccezion fatta dei nerazzurri. L'arbitro erroneamente non concede una punizione sacrosanta a favore dell'Inter. Il tocco di mano c'è e sarebbe stato meritevole di cartellino giallo, non da rosso poiché non si trattava di chiara occasione da gol.

62' - Aruajo devia un tiro di Dumfries in area di rigore. Il 2 di Inzaghi reclama un fallo di mano che non c'è: giusta la lettura di Turpin.

70' - Giallo sacrosanto ai danni di Cubarsí dopo un'entrataccia su Taremi.

73' - Gol di Mkhitatyan che Turpin non convalida con l'ausilio del VAR: offside millimetrico dell'armeno.

77' - Barella atterra Yamal con un pestone al limite dell'area, Turpin assegna una pericolosa ma corretta punizione a favore della squadra di casa.

