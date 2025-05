Vicini all’addio, ma comunque importanti, preziosi, se non potenzialmente decisivi. Così il Corriere dello Sport descrive il momento di tre nerazzurri, Arnautovic, Correa e Asllani, già consapevoli - secondo il quotidiano romano - di dover salutare l'Inter a fine stagione, ma in questo momento fondamentali per le sorti della squadra, soprattutto in campionato.

Tutti e tre, per modi e motivi diversi, hanno deluso. Ma adesso Inzaghi ha bisogno di loro. Arnautovic e Asllani non hanno giocato nemmeno un minuto delle due semifinali di Champions con il Barcellona e domani, col Torino, dovrebbero essere entrambi titolari (ma occhio all'opzione Taremi). Stesso discorso per Correa, che com'è noto non è stato inserito in lista Uefa.

L'austriaco e l'argentino non rinnoveranno e a fine anno andranno via a parametro zero, mentre l'idea del club - si legge - è quella di raggranellare un discreto gruzzolo dalla cessione dell'albanese. "Saranno anche pronti a fare le valigie, ma la loro partecipazione resta totale. Contro il Barcellona, a ogni gol, l’austriaco e l’albanese sono sempre stati tra i primi a gettarsi nel mucchio festante. E Correa, al fischio finale, era anche lui in mezzo al campo ad abbracciare i suoi compagni", si legge.