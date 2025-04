È Daniele Doveri l'arbitro designato per dirigere Parma-Inter, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Il fischietto di Volterra ha come assistenti Lo Cicero e Di Gioia, con Arena nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Maurizio Mariani, coadiuvato da Meraviglia. Il direttore di gara conduce la partita senza troppe difficoltà e vede bene negli episodi chiave dentro l'area. Qualche sbavatura, ma prestazione sufficiente.

17' - Asllani soffia palla a Valenti, che lo scalcia in colpevole ritardo: Doveri fischia calcio di punizione ma non ammonisce il difensore del Parma.

21' - Mkhitaryan lancia la ripartenza e riceve una spinta alle spalle da parte di Almqvist, ma Doveri sbaglia e lascia correre. Sul ribaltamento del Parma è Lautaro a bloccare la ripartenza con un fallo tattico, ma il direttore di gara non lo ammonisce. Doppia imprecisione.

28' - Bastoni attacca il fondo e sterza con un colpo di tacco, cadendo poi a terra dopo il fallo netto di Almqvist: cartellino giallo giusto per l'attaccante del Parma. Era diffidato, salterà il match contro la Fiorentina.

40' - Doveri fischia punizione su Hernani, sbilanciato da Bastoni (che tenta di fermarsi mentre è in scivolata) e atterrato poi da Calhanoglu (che prima impatta il pallone e poi frana sull'avversario): il Parma protesta, ma non arriva nessuna ammonizione perché il fallo non è né cattivo né tattico.

46' - L'Inter trova il raddoppio con Thuram, in rete dopo l'assist di Mkhitaryan che è bravo ad attaccare la profondità. Dopo un check con il VAR il gol viene confermato: l'armeno è tenuto in gioco da Almqvist al momento della verticalizzazione. Verificata in sala VAR anche l'assenza di un presunto tocco di mano involontario del francese dopo che parte il tiro.

57' - Delprato salta Dimarco e cade a terra in posizione defilata: giallo per il laterale dell'Inter. Utilizzato lo stesso metro applicato al primo tempo sull'episodio Almqvist-Bastoni.

59' - Il Parma reclama un calcio di rigore per un contatto in area tra Mkhitaryan e Ondrejka: l'interista spazza via il pallone e poi sfiora lo scarpino dell'avversario. Per Doveri non c'è nessuna irregolarità e il VAR conferma.

86' - Il Parma chiede un altro rigore dopo un duello tra Carlos Augusto e Camara: il contatto è leggero, giusto lasciar proseguire l'azione.

88' - Intervento duro di Zalewski su Pellegrino: giusta l'ammonizione per l'interista.

92' - Delprato commette fallo su Zalewski e poi protesta in maniera plateale: giallo anche per il capitano del Parma.

96' - Zalewski scappa via sulla fascia e viene atterrato da Camara: Doveri non fischia un fallo che poteva starci. Nell'occasione Correa viene ammonito per proteste.