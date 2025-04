Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, è stato designato l'arbitro Daniele Doveri, assistito da Meli e Alassio. Il IV uomo è Aureliano, mentre al VAR c'è Mazzoleni, con AVAR Marini. Nel corso dei primi minuti del primo tempo il gioco scorre in modo abbastanza fluido e non ci sono grosse irregolarità da evidenziare. Al 40esimo minuto manca però un giallo a Jimenez che trattiene vistosamente Mikhitaryan in una ripartenza possibile per i nerazzurri. Qualche imprecisione di Doveri in situazioni di contrasti al limite, e nella ripresa risparmia tre ammonizioni al Milan. Una direzione arbitrale dunque tutt'altro che impeccabile. Annuncia un minuto aggiuntivo nel recupero, salvo poi non concederlo anche in virtù del risultato già concretizzato.

Di seguito gli episodi più rilevanti da moviola:

2' Gamba tesa di Barella su Leao: giusto il fischio di Doveri.

20' Nei primi venti minuti Doveri richiama Conceicao e Inzaghi per veementi proteste in due situazioni differenti.

21' Gamba tesa di Reijnders nel contatto con Barella: corretta la punizione assegnata all'Inter.

22' Scivolata in ritardo di Tomori su Lautaro.

25' Entrata in ritardo di Bisseck su Leao: sforbiciata che comunque non viene considerata meritevole di giallo (correttamente).

38' Doveri non fischia un fallo di Jovic su De Vrij e fa continuare il gioco, poi i rossoneri non trovano il pertugio. Ma c'era l'imprecisione del direttore di gara.

40' Manca un giallo per Jimenez, che trattiene vistosamente Mikhitaryan in un possibile contropiede nerazzurro.

42' Mkhitaryan sposta il piede di Fofana, impedendogli di calciare. C'era fallo per il Milan.

46' Contatto tra Taremi e Reijnders: non c'è irregolarità in area rossonera.

50' Corretto assegnare il raddoppio di Jovic: il tocco con la mano è di Barella e Jovic si libera di De Vrij con un movimento dentro la regolarità.

55' Sbracciata irregolare di Arnautovic su Pavlovic: inevitabile il fischio.

70' La prima ammonizione della partita la prende Calhanoglu, reo di aver commesso una scivolata irregolare su Reijnders.

72' Sbracciata evidente di Tomori su Zalewski, l'Inter riparte ma al termine dell'azione manca il giallo per il difensore del Milan.

82' Entrata in ritardo di Lautaro Martinez su Theo. Il Toro protesta timidamente, ma il fallo c'è tutto.

84' Terza ammonizione risparmiata al Milan: Thiaw perde troppo tempo e fa battere la punizione difensiva a Maignan. Ma il difensore andava ammonito per perdita di tempo.