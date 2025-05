Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex capitano del Chievo Verona, Sergio Pellissier ha risposto anche sulla finale di Champions, lanciando una dose di ottimismo ai tifosi del Biscione.

Come vedi la finale di Champions?

"Una partita abbastanza aperta. L'Inter ha dimostrato che nelle problematiche e nelle difficoltà sa essere compatta, non è semplice da battere. Lo ha dimostrato contro una delle squadre più forti e in forma in assoluto. Aggiungo una cosa".

Prego.

"Di solito quando arrivi alla finale in questo modo, soffrendo, poi hai buone possibilità di portare a casa la coppa".