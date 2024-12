L'arbitro di Inter-Como, match valevole per la 17ª giornata di Serie A, è Antonio Giua della sezione di Olbia. Gli assistenti sono Baccini e Capaldo, il quarto ufficiale è Rutella, VAR dell'incontro Maggioni, Assistente VAR Sozza. La direzione arbitrale viene messa subito a dura prova dai duelli e dall'aggressività in campo. Giua sbaglia diverse valutazioni: il primo errore al minuto 6 quando torna indietro dopo un fallo non fischiato a Carlos Augusto e segnalato a fine azione. Nella ripresa diversi contatti non sanzionati, molto imprecisa, nel complesso, la direzione arbitrale.

Di seguito gli episodi più rilevanti da segnalare:

2' Calhanoglu e Lautaro colpiti fallosamente nel giro di un paio di secondi. L'arbitro fischia il fallo sul Toro, ma andava decretata la punizione per intervento sul turco.

5' Fallo di Calhanoglu su Strefezza, correttamente fischiato dall'arbitro.

6' L'arbitro torna inspiegabilmente indietro su un fallo di Strefezza su Carlos Augusto. Inizialmente fa correre, poi a fine azione fischia il fallo. Decisione oggettivamente sbagliata.

16' Barella aggancia fallosamente Fadera: l'assistente è a pochi passi ma non segnala il fallo.

24' Fallo netto di Bisseck su Belotti (entrata in ritardo): giallo giusto per il difensore dell'Inter, ma Giua sbaglia a non concedere il vantaggio per azione evidente del Como che si stava sviluppando in fase offensiva.

25' Dumfries rischia il giallo per un intervento duro su Fadera: poteva starci il cartellino.

41' Bisseck colpito da Fadera. L'esterno del Como rischia il giallo.

44' Errore molto grave di Giua che non fischia una punizione dal limite per l'Inter per un tocco evidente di mano di Nico Paz.

56' Lautaro spinto da dietro da Goldaniga: netto il fallo del difensore dei lariani.

57' Kempf viene sbilanciato da Lautaro, poi Barella calcia colpendo il difensore del Como. Ma c'era fallo del Toro.

60' Belotti atterrato da Bastoni: scontro fisico falloso, giusto il fischio di Giua, che era vicino al punto di contatto.

64' Da Cunha spinge Mkhitaryan diretto in campo aperto: il giallo è corretto.

68' L'Inter segna con il tiro di Dimarco che colpisce Lautaro inavvertitamente. La posizione del Toro era irregolare, giusto annullare la rete.

69' Doppio abbaglio dell'arbitro che non fischia fallo di Koné su Mkhytarian, concedendo anzi un calcio d'angolo che non c'era.

76' Contatto tra Dossena e Lautaro: il difensore del Como trattiene il dieci dell'Inter. L'arbitro non fischia il fallo, tra l'incredulità dei giocatori interisti.

85' Lautaro interviene in netto ritardo con scivolata scomposta su Goldaniga. L'arbitro fa correre per il vantaggio, senza ammonire l'argentino.

87' Giallo giusto per Mazzitelli dopo evidente trattenuta su Carlos Augusto.