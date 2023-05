È Daniele Orsato l'arbitro designato per dirigere Inter-Atalanta, match valido per la 37esima giornata di campionato. I suoi assistenti nel match di San Siro sono Giallatini e Berti, con Colombo Quarto Uomo. Al Var c'è Fabbri, con Abisso come vice. Il direttore di gara controlla una partita non cattiva estraendo solo un cartellino durante tutti i 90'. Regolari i gol di Lukaku e Lautaro, giusto annullare per fuorigioco quello di Calhanoglu. Qualche dubbio in più sul momentaneo 2-1 dell'Atalanta, con Pasalic che prende anche la gamba di D'Ambrosio al momento della conclusione vincente.

1' - Pronti via, l'Inter passa subito in vantaggio con Lukaku: nessun dubbio sulla regolarità del gol, con Big Rom che si invola in con i tempi giusti sulla pefetta verticalizzazione di Lautaro.

7' - L'Inter trova addirittura la rete del 3-0 con la sassata volante di Calhanoglu, ma il gol viene annullato per fuorigioco su segnalazione dell'assistente Giallatini: il turco è oltre la linea difensiva dell'Atalanta al momento del tiro (deviato da un bergamasco, ma non con una giocata) di Acerbi.

13' - Lukaku punta e salta Scalvini, che lo tocca lievemente sbilanciandolo all'altezza del limite del lato corto dell'area di rigore: Orsato fischia calcio di punizione a favore dell'Inter.

33' - De Roon entra duro su Lautaro che ha già spostato palla: Orsato concede un calcio di punizione per l'Inter, ma non estrae il cartellino giallo.

36' - L'Atalanta riapre la partita con la girata di Pasalic, che al momento del tiro vincente in porta scalcia col destro anche la caviglia sinistra di D'Ambrosio, a terra dolorante dopo lo scontro: Orsato si confronta con il VAR e convalida il 2-1 della Dea, confermando la decisione da campo.

47' - Bastoni va in percussione e viene bloccato da una scivolata da dietro di Toloi, che prende prima la palla e poi la gamba: Orsato lascia correre e poi spiega la decisione al difensore dell'Inter.

58' - Lautaro fa scorrere palla e Toloi lo stende con una spinta evidente, bloccando un'azione pericolosa: la prima ammonizione della gara è per il difensore dell'Atalanta.

65' - Lautaro prende posizione in area e finisce a terra dopo un corpo a corpo con Toloi: Orsato lascia perdere le timide proteste dell'argentino e fa proseguire l'azione.

71' - Djimsiti interviene con il piede a martello su Lautaro dopo che l'attaccante dell'Inter ha allargato il gioco a destra: Orsato fischia in leggero ritardo il calcio di punizione, ma non ammonisce l'atalantino.

77' - La rete del 3-1 dell'Inter la sigla Lautaro dopo una splendida azione manovrata: regolare la posizione di Brozovic sulla palla in verticale di Lukaku; regolare anche quella dell'argentino, dietro la linea della palla sul generoso assist del croato.