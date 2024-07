Si muove il mercato anche per i giovani, non solo per le prime squadre. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Como è in chiusura per il terzino sinistro Jean Castegnaro, classe 2006: arriva in prestito dall'Inter. Un passaggio temporaneo per formare la crescita di un giovane profilo pronto, poi, a tornare alla corte nerazzurra per mostrare tutte le sue qualità.