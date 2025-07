Il Bayern Monaco vuole Nick Woltemade dello Stoccarda, Nick Woltemade vuole andare al Bayern Monaco, ma c'è distanza tra i due club. Secondo le ultime novità di Sky Sports Deutschland, ci sarebbe stata una videochiamata tra i dirigenti delle due squadre, con lo Stoccarda che ha immediatamente respinto l'offerta iniziale scritta del Bayern di 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus per l'attaccante della Nazionale Under 21 teutonica accostato anche all'Inter.

Nel dettaglio, il Bayern ha proposto quattro rate di pagamento, ma il presidente del VfB Alexander Wehrle e il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth l'hanno immediatamente rifiutata.