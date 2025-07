Almeno fino a martedì prossimo il mondo Fiorentina ruoterà tutto intorno a Moise Kean. Questo perché, come ricorda il quotidiano La Nazione, andrà a decadere la famosa clausola rescissoria sul contratto dell'attaccante nazionale azzurro e da lì si potrà finalmente provare a rinnovare il suo contratto, con una ricca offerta da circa 4 milioni a stagione che Rocco Commisso ha messo in preventivo di voler offrire a Moise. Ieri alla lista delle pretendenti si è iscritto anche l’Al Hilal, spinto da mister Simone Inzaghi per migliorare il reparto offensivo di una squadra molto competitiva.

Daniele Pradè intanto lavora per completare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli, già completa per tre quarti secondo il quotidiano, il tutto ovviamente al netto di cessioni eccellenti al momento non preventivabili nemmeno sul fronte Dodo. I ruoli in cui la Fiorentina cerca rinforzi sono piuttosto definiti, vale a dire un regista di centrocampo con il nome di Kristjan Asllani che torna a ronzare intorno all'ambiente gigliato, e un nuovo terzino destro.